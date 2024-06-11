Против участника войны в Украине не стали возбуждать дело об изнасиловании после обвинения от двух девушек

Жительница Приморья написала заявление на участника войны в Украине Станислава Цабиева, обвинив его в изнасиловании, однако в МВД отказали в возбуждении уголовного дела, сообщает «Дождь».

По информации телеканала, следователи объяснили свой отказ тем, что у потерпевшей — 18-летней Русланы из поселка Краскино в Приморском крае — нет явных признаков изнасилования: синяков и порванной одежды.

По словам Русланы, 1 мая она возвращалась домой после встречи с братом, и внезапно встретила Цабиева, — он ехал по дороге по направлению к ней. Поравнявшись с Русланой, Цабиев предложил ей выпить. Получив отказ, он остановил машину, затащил девушку внутрь и изнасиловал. После этого он заставил ее употребить с ним наркотики.

Позже выяснилось, что с аналогичной ситуацией столкнулась не только Руслана, но и 16-летняя девушка, пожелавшая сохранить анонимность. По ее словам, Цабиев также изнасиловал ее в своей машине незадолго до происшествия с Русланой.

«Сейчас им отказали по сути на основании того, что пострадавшая пришла без рваной одежды и гематом, а сам Цабиев — СВОшник», — отметила в разговоре с «Сибирь. Реалии» соседка одной из потерпевших.

Как пишет издание, Руслана подала заявление в полицию 3 мая. Там ее опросили два сотрудника — старший следователь Зубарева и полицейский Толмачев. Девушку обещали отправить на медицинское освидетельствование, однако позднее сказали, что в этом нет необходимости, так как на ее теле отсутствуют следы побоев. Как утверждает девушка, при этом Цабиева предупредили о возможных последствиях — он успел избавиться от улик.

После обращения в СК девушке начали поступать угрозы. «Мне передавали, что он может пойти на крайность, что ему легче сесть за убийство, нежели за изнасилование», — рассказала Руслана.

«Дождь» смог связаться с Цабиевым. В разговоре с журналистами участник войны в Украине заявил, что его оговорили за вознаграждение.

«Есть такие доброжелатели, которые проживают в поселке. Они их [девушек] подговаривают, платят деньги. Вот они пишут такие-сякие пакости», — заявил он.

По информации телеканала, Цабиева покрывают местные сотрудники ФСБ.

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