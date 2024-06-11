Дома из цемента смогут производить электричество

Группа ученых из Массачусетского технологического института (MIT) выяснила, что цемент может стать частью аккумулятора. По их мнению, при правильной настройке суперконденсаторы из цемента, воды и технического углерода могут в будущем заменить литиевые батареи и обеспечивать электричеством целые дома, сообщает Би-би-си.

Способность цемента становиться суперконденсатором случайно обнаружил ученый из MIT Дэмиан Стефанюк. Теперь он показывает новую разработку студентам из Кэмбриджа: три небольших блока цемента, покрытые техническим углеродом, стоят внутри небольшого прозрачного контейнера, наполненного водой. К устройству подключены провода, и когда Стефанюк его включает, загорается целая игровая консоль.

«Сначала я не поверил — я подумал, что не отключил [от лампочки] внешний блок питания. Это был прекрасный день: я пригласил студентов и профессоров, потому что они тоже не поверили, что такое возможно», — так ученый описывает тот раз, когда сделал открытие.

Открытие заинтересовало Стефанюка и других ученых, потому что это потенциально новый способ уменьшить углеродный след в мировой экономике. Цемент не настолько эффективен, как литий, поскольку не может хранить так же много электроэнергии, но ученые уверены, что материал все равно обладает потенциалом стать высококонкурентным продуктом.

Например, применять цемент в качестве энергоносителя можно для дорог — проводящая электричество дорога сможет заряжать электромобили по мере того, как машины будут ехать по ней. Другой способ применять такой цемент — использовать его при строительстве домов: так, по мнению ученых, в жилых домах будет достаточно электроэнергии на ежедневные потребности.

При этом уточняется, что при производстве цемента выделяется 5–8% углеродных отходов от общемирового значения, а использовать старый цемент не получится, так как только свежий материал обладает нужными свойствами.

Еще одной причиной, по которой цемент так заинтересовал ученых, является то, что литий на Земле ограничен. Аналитики уверены, что запасы лития не способны покрыть возникший на рынке спрос. Более того, при добыче лития в шахтах используется большое количество воды и электроэнергии, что также не очень экологично.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.