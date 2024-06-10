В Крыму назвали фейком сообщения об авиаударах в День России

10 июня в Telegram-каналах Крыма стали распространяться сообщения о возможных авиаударах по полуострову в период с 10 по 12 июня. Посты с предупреждением были опубликованы от лица МЧС.

«Силы противовоздушной обороны приведены в полную готовность.Просим жителей сохранять спокойствие, позаботиться о своих детях и близких! Оповещение населения об угрозе будет произведено с помощью единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорилось в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Власти аннексированного Крыма опровергли эту информацию.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, это «вражеские вбросы» с украинской стороны:

«С самого утра крымские группы в социальных сетях засыпаны вражескими вбросами, с якобы, предупреждениями МЧС и МВД о возможных авиационных ударах в День России. Обычная тактика украинского ЦИПСо. Запугать и попытаться испортить праздник. Не выйдет. Системами ПВО полуостров надежно прикрыт. Доверяйте только официальным источникам информации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Крючкова.

15 мая Минобороны России сообщило, что над территорией аннексированного Крыма сбили 10 ракет ATACMS. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ракеты сбили над акваторией Черного моря, а также в районе аэродрома Бельбек. Из-за обломков начался пожар недалеко от села Полюшко.

Двумя неделями позже в аннексированной Керчи из-за падения обломков ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный. Как заявил Крючков, было повреждено остекление надстроек, но никто не пострадал. Незадолго до этого местные жители слышали около 20 взрывов.

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