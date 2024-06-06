Искусственный интеллект может заменить тестирование на животных

Исследователи ищут альтернативу тестированию препаратов и других веществ на животных, и ей может стать использование искусственного интеллекта. Би-би-си сообщает, что в будущем ИИ сможет полностью заменить в тестированиях животных, в частности, собак и крыс, так как нередко испытания наносят вред их здоровью.

Одно из самых простых и эффективных использований ИИ — анализ общедоступных результатов испытаний, проведенных над животными, для того, чтобы не проводить новые. Старший аналитик американской НКО «Комитет врачей за ответственную медицину» Джозеф Мануппелло утверждает, что это было бы полезно, потому что ученым не придется изучать данные за десятилетия испытаний — ИИ все сделает за них.

«Я в восторге от того, что модели искусственного интеллекта, типа ChatGPT, можно применять для извлечения и синтеза данных и получения от них максимальной пользы», — говорит Мануппелло.

Одна из самых больших сложностей, по мнению профессора Томаса Хартунга из университета Джонса Хопкинса, — это то, что на рынок ежегодно поступают более тысячи новых химикатов: каждый из них нужно проверять на токсичность. Он считает, что использование для этого натренированного ИИ станет «невероятным скачком» с точки зрения возможностей и скорости анализа.

Один из таких проектов называется AnimalGAN. Его создали в Управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, чтобы проверять, как крысы будут реагировать на тот или иной химикат. ИИ-модель AnimalGAN натренировали на данных о 6442 подопытных крысах и 1317 разных испытаний.

Другой международный проект называется Virtual Second Species — это вирутальная ИИ-собака, которую обучают на результатах испытаний над реальными собаками. Кэти Викерс, глава Национального центра замены, уточнения и сокращения животных в исследованиях в Великобритании, которая также участвует в проекте, заявила, что понадобится время, прежде чем использование ИИ-проектов станет обыденностью.

Главный ветеринарный врач немецкой фармацевтической компании Merck, которая является одним из спонсоров Virtual Second Species, Керстин Кляйншмидт-Дорр тоже говорит, что от испытаний на животных не откажутся в одночасье, однако уверена, что в будущем количество испытаний над животными будет сокращаться.

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