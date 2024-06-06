Впервые за историю наблюдений тигровая акула пыталась съесть ехидну

Команда ученых из Университета Джеймса Кука (JCU) поехала в экспедицию, в ходе которой они должны были ставить метки на акул на острове Орфей недалеко от австралийского штата Квинсленд. В ходе этой поездки они обнаружили тигровую акулу, которую при них стошнило ехидной. Примечательно, что обычно эти животные не спускаются в воду, сообщает Би-би-си.

Ученые думают, что это первый случай, когда тигровая акула пыталась съесть ехидну — их шипы могут достигать 50 сантиметров в длину. Когда акулу стошнило, ехидна была цела.

«Когда ее [акулу] вырвало, я посмотрел на нее и сказал: “Что это за чертовщина?”. Мне удалось сделать только одно фото, но на нем можно увидеть только очертания ехидны», — рассказал журналистам исследователь акул Николас Лубитц.

Группа считает, что ехидна — вид, который можно найти только в Австралии и в некоторых частях Папуа Новой Гвинеи, — попалась, когда плыла по мелководью или пыталась переплыть между островами. Тигровые акулы, известные своей прожорливостью, не брезгуют есть что попало. Из них извлекали птиц, автомобильные покрышки и номерные знаки, а однажды даже маленький телевизор.

«Я видел видео, где они без причины едят камни. Думаю, ехидна странно ощущалась в глотке», — добавил Лубитц.

Команда исследователей из JCU участвовала в трехлетней национальной программе по маркировке акустическим и спутниковыми трекерами морских обитателей, таких как окуни, кефали, скаты, а также различные виды акул, с целью изучения морской жизни каждого отдельного региона. Случай, о котором исследователи рассказали журналистам только сейчас, произошел с ними в мае 2022 года.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.