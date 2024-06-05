Умерший демократ выиграл выборы в США

Конгрессмен Дональд Пэйн Джуниор выдвигался в Конгресс от 10-го округа штата Нью-Джерси. 4 апреля его госпитализировали с сердечным приступом, а 24 апреля он скончался. Несмотря на это, он выиграл выборы внутри демократичесекой партии, и его кандидатура появилась в почтовых бюллетенях, сообщает The Washington Post.

Дональду Пейну было 65 лет. До этого он шесть раз побеждал на выборах в Конгресс от 10-го округа в штате Нью-Джерси, где он жил. Пейн растил тройняшек и был сыном первого афроамериканца, избранного в американский Конгресс.

«Нью-Джерси потерял прекрасного госслужащего слишком рано. Многие знали Дона за его фирменный галстук-бабочку, широкую улыбку и дружелюбный настрой», — заявил демократ и конгрессмен Фрэнк Паллон. Он добавил, что Дональд Пейн боролся за доступное здравоохранение, улучшение транспортной инфраструктуры и заменил водопроводные трубы, которые «отравляли детей в его районе».

«Дон был оптимистом до мозга костей и невероятно стильным. Он был добрый и нежный, а то, как он отдавался службе на благо жителей Нью-Джерси, по-настоящему вдохновляло», — заявил демократ Джо Негуз.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи распорядился провести внеочередные праймериз 16 июля, а внеочередные выборы — 18 сентября, чтобы заполнить оставшуюся часть неистекшего срока Дональда Пэйна.

На страничке госслужащего на сайте Палаты представителей теперь указано, что офис Пэйна в Вашингтоне и 10-м округе «продолжит работать на благо людей» под руководством секретаря Палаты представителей до тех пора, пока не будет избран новый представитель.

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