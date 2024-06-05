Соавтора песен Рианны и Канье Уэста обвинили в сексуализированном насилии

В окружной суд Лос-Анджелеса поступил иск в отношении 47-летнего продюсера Териуса Гестилде-Диаманта, также известного как The-Dream. 33-летняя певица Шаназ Мангро, выступавшая под псевдонимом Шани Монро, обвинила его в сексуализированном насилии, сообщает Би-би-си.

В материале дела указано, что The-Dream неоднократно принуждал ее к сексу, в частности, в кинотеатре и фургоне, а также записал их секс на камеру и угрожал, что обнародует видео. Шаназ Мангро утверждает, что, помимо жестокого принуждения к сексу, Териус заставлял ее выпивать чрезмерное количество алкоголя и душил ее до потери сознания.

«То, что The-Dream делал со мной, сделало невозможными жизнь, которую я себе представляла, и реализацию целей, которые я себе ставила как певица и автор песен. Молчать стало слишком больно, и я поняла, что мне нужно рассказать [свою историю], чтобы исцелиться. Я надеюсь, что это поможет другим и предотвратит насилие в будущем», — сказала певица журналистам. Она добавила, что обнародование этой истории стало для нее одним из самых тяжелых решений.

33-летняя Шаназ Мангро родом из Нидерландов. Она познакомилась с The-Dream во время своей рабочей поездки в США в 2014 году. В начале 2015 года она поехала в Атланту, штат Джорджия, чтобы встретиться с ним. Она рассказала, что тогда Териус пообещал, что сделает из нее «следующую Бейонсе и Рианну».

Шаназ Мангро утверждает, что спустя всего несколько дней после ее приезда, The-Dream стал склонять ее к сексу. Она также заявила, что The-Dream запирал ее в темной комнате и насиловал до тех пор, пока она не признавалась ему в любви. Во время уговоров он утверждал, что может организовать для нее выступления на открытии тура Бейонсе и церемонии Грэмми.

Представитель Териуса заявил, что обвинения Шаназ Мангро — «клевета и неправда». Сам The-Dream тоже выступил с заявлением: «Я выступаю против любых форм харрасмента и всегда стремился помогать людям реализовывать их амбиции. Как человек, стремящийся оказать положительное влияние на моих коллег-артистов и мир в целом, я глубоко оскорблен и опечален обвинениями».

Териус Гестилде-Диамант восемь раз выигрывал Грэмми, а в 2023 году был номинирован в новой категории «Лучший автор песен». Он работал с Рианной, Бейонсе, Канье Уэстом, Бритни Спирс и Джастином Бибером.

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