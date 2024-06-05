McDonald’s проиграл суд за права на куриный «Биг мак» в Европе

Американская сеть быстрого питания McDonald's потеряла исключительные права на торговый знак «Биг Мак» для бургеров с курицей. Такое решение вынес Суд Европейского союза, оно будет распространяться на территории 27 стран европейского объединения.

McDonald's проиграл дело более мелкой сети быстрого питания, ирландской компании Supermac’s. Спор разгорелся в 2017 году после того, как ирландская сеть подала заявку на регистрацию своего названия в Евросоюзе. McDonald's посчитал, что потребители будут сбиты с толку из-за слова Supermac, ведь ранее представители McDonald's уже зарегистрировали торговую марку с похожим звучанием — «Биг Мак».

Суд постановил, что McDonald's сделал недостаточно для того, чтобы присвоить себе исключительные права на товарный знак. В свою очередь McDonald's заявил, что решение европейского суда никак не повлияет на использование названия «Биг Мак» в его продукции. К тому же, решение суда не распространяется на гамбургеры с говядиной.

Как уточняет Bloomberg, «Биг Мак» с двумя куриными котлетами широко распространен в США и Великобритании, а на территории Евросоюза считается блюдом, приготовленным по особому рецепту. Товарный знак принадлежал McDonald's с 1996 года. В ресторанах Supermac’s нет блюда с названием «Биг Мак», но есть сэндвич с точно такими же ингредиентами под названием «Майти Мак».

«Это важное постановление, основанное на здравом смысле при использовании товарных знаков крупными транснациональными корпорациями. Это значительная победа малого бизнеса во всем мире», — прокомментировал решение управляющий директор Supermac’s Пэт МакДона. Он сравнил суд с битвой Давида и Голиафа.

Это не первая судебная тяжба между двумя компаниями. В 2019 году Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) вынесло аналогичное решение в споре за товарный знак «Биг Мак». Тогда Supermac’s получил право расширить сеть своих ресторанов по всей Европе.Спор о товарных знаках между двумя ресторанами быстрого питания идет как минимум с 2015 года. Руководство McDonald's считает, что ирландский конкурент использует названия, которое уже прижилось и имеет репутацию. В частности, возражения вызывали товарные знаки двух ресторанов «Mc» и «Mac», которые почти одинаково произносятся в английском языке. Управляющий директор Supermac’s МакДона отвечал, что название ресторана получилось из его собственного имени, которое он никак не может поменять. Ирландская сеть обвиняла McDonald's в попытке запугать мелкие компании чтобы задушить конкуренцию.

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