Обвинившая супруга-дипломата в насилии девушка пожаловалась на угрозы

Жена казахстанского дипломата Карина Мамаш записала видео, в котором рассказала, что ее родственникам начали поступать угрозы. Ранее она публично заявила о том, что ее муж Сакен Мамаш годами применял к ней физическое и психологическое насилие.

По словам Карины Мамаш, жена брата Сакена начала писать и звонить ее бабушке с требованием забрать заявление из полиции.

«Моей бабушке позвонила Гульнар, самая старшая келин (жена брата), которая нянчила Сакена, когда он был ребенком. Сказала: “Пока не поздно, лучше пусть Карина заберет заявление, а иначе... У Сакена же есть друзья в Астане, да и вообще по Казахстану, они ее либо изуродуют, либо убьют”», — рассказала девушка.

По словам Карины Мамаш, раньше родственники Сакена просили прощения у ее семьи.

«У моей бабушки ноги отказали. Она себя плохо чувствует еще и на фоне того, что сейчас происходит с ее родной внучкой. Они ее атаковали и постоянно ей пишут. Сначала вымаливали прощение, а теперь поступают угрозы», — добавила она.

Ранее Карина Мамаш публично заявила о насилии со стороны Сакена Мамаша. Она рассказала, что тот систематически насиловал и избивал ее на протяжении 10 лет. После этого дипломата срочно отозвали из ОАЭ, где он тогда работал, в Казахстан. Затем его отстранили от должности и завели на него уголовное дело об истязаниях.

В Казахстан вернулась и Карина Мамаш с детьми — она стала жить в центре помощи жертвам домашнего насилия в Астане. Супруг просил у нее прощения и предлагал ей записать видео со словами о том, что синяки на ее лице появились не в результате избиений, а потому, что она якобы сама ударилась лицом об дверь.

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