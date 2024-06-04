Учитель провел «аукцион по продаже черных рабов» в школе в США

Школьного учителя истории в Бостоне (США) отстранили за инсценировку аукциона по продаже рабов во время урока для пятого класса. Как пишет газета The Guardian, роль рабов играли дети из числа расовых меньшинств.

Педагог, чья личность не раскрывается, поставил двух темнокожих детей перед классом и попросил других учеников оценить их физические характеристики. Дети должны были обсудить пригодность «рабов» для работы. Темой урока было изучение экономики южных колоний США.

Несколько месяцев спустя тот же учитель читал детям книгу, произнося при этом слово «негр». Примечательно, что в оригинале текста подобные расистские оскорбления не использовались. На учителя пожаловался один из его учеников, за что позже был «необоснованно опозорен» педагогом.

Школьный инспектор Грегори Мартино извинился за проведение аукциона на уроке, назвав такие методы преподавания недопустимыми. По словам Мартино, подобные методы изучения истории лишь травмируют учеников из расовых меньшинств и «упрощают опыт жертв» тех событий.

В американских образовательных учреждениях по-разному борются с расизмом. Например, для устранения неравенства между учениками администрация школы Эванстон-Тауншип в штате Иллинойс обратилась к методам сегрегации — в школе есть шесть отдельных классов, которые разделены по этническому признаку: и учитель, и ученики должны быть представителями одной этнической группы. В таких классах учатся около 200 учеников, они изучают все то же самое, что и их белые одноклассники.

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