Признанная мертвой американка «воскресла» в похоронном бюро

Признанная мертвой 74-летняя американка подала признаки жизни после того, как ее тело доставили в похоронное бюро. «Выжившей» оказалась Констанс Гланц из Линкольна, передает телеканал ABC News.

До инцидента женщина на постоянной основе проживала в хосписе. Ее «смерть» констатировали в 9:44 утра, после чего ее тело перевезли в местное похоронное бюро. Один из сотрудников бюро заметил, что женщина дышит, и позвонил экстренным службам. Признаки жизни были зафиксировано спустя два часа после констатации «смерти».

Сотрудникам похоронного бюро пришлось сделать Гланц искусственное дыхание. Вскоре после этого ее доставили в больницу. Сейчас она жива. Семью Гланц оповестили о случившемся.

Заместитель главного шерифа округа Ланкастер Бен Хучин признался, что столкнулся с таким впервые за 31 год службы. Власти не нашли преступных намерений в действиях хосписа и не посчитали констатацию «смерти» Гланц подозрительной. Тем не менее офис шерифа все же проводит расследование случившегося.

Это не первый случай за последний год в США, когда человека по ошибке признают мертвым. До этого сотрудники хосписа в Айове констатировали смерть 66-летней пациентки, которая страдала от деменции, депрессии и тревожного расстройства. Ее тело положили в тканевую сумку, застегнули ее на молнию и отправили в похоронное бюро. Там обнаружилось, что женщина на самом деле жива. Хоспис оштрафовали на 10 тысяч долларов за оскорбление достоинства пациента.

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