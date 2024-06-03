В Utair прокомментировали гибель кошки на борту самолета

Авиакомпания Utair начала проверку из-за гибели кошки на борту рейса UT 783, вылетевшего из Москвы в Анталью 1 июня. Соответствующее заявление авиакомпания опубликовала 3 июня, подчеркнув, что «искренне сожалеет о случившемся».

«Службы авиакомпании с повышенным вниманием относятся к перевозке животных, осуществляют все меры контроля за их транспортировкой, понимая, что для животного перелет является стрессом. В 2023 году Utair перевез 15700 животных в салоне самолета, в первом квартале 2024 года в салоне было перевезено 3000 питомцев», — говорится в заявлении.

По словам представителей Utair, в салоне самолета постоянно поддерживалась комфортная температура.

«Система кондиционирования и вспомогательный источник питания работали в штатном режиме без замечаний, воздух в салоне самолета обновлялся каждые 3-5 минут с помощью HEPA-фильтров», — отметили в авиакомпании.

Также авиаперевозчик подчеркивает, что во время полета кошка выбралась из переноски и прогуливалась по салону. Ее поместили обратно по просьбе пассажиров:

«На рейсе присутствовали пассажиры с аллергией на животных, которые обратились к бортпроводникам с жалобой на ухудшение самочувствия и просьбой поместить животное в переноску. Бортпроводники, следуя инструкции, попросили хозяев кошки поместить ее обратно в переноску», — отмечают в авиакомпании. В связи с этим в Utair пояснили, что «согласно авиационным правилам, питомцы на протяжении всего полета должны находиться в переноске, которая не блокировать проход».

Кошка по имени Маруси погибла на борту самолета авиакомпании 1 июня. Рейс UT 783 выполнял рейс в Анталью, однако животное умерло еще до приземления.

«Перелет кошки был полностью оформлен, справки все есть, все по регламенту. Во время посадки было уже душно, кондиционеры работали очень плохо, мы поставили кошку у прохода, на что бортпроводник сказал, что нужно вглубь ее запихнуть, мы же сказали, что ей и так душно, но в итоге послушались стюардессу», — рассказали владельцы животного.

По их словам, во время полета кошка начала паниковать, но бортпроводники не позволили достать ее из переноски. По прилету в Анталью умершую кошку забрали сотрудники аэропорта, а владельцы написали жалобу в авиакомпанию.

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