Вагнеровец приехал в Читу заключить контракт и убил несовершеннолетнюю девушку

28-летний мужчина из города Хилок Забайкальского края, воевавший в составе ЧВК Вагнера, приехал в Читу, где изнасиловал и убил 17-летнюю девушку, пишет местное издание «Чита.ру».

По версии следствия, 25 мая бывший вагнеровец, находился в «состоянии алкогольного опьянения». Увидев девушку, он сначала изнасиловал, а потом задушил ее, после чего скрылся с места преступления.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК) и изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК), говорится на сайте СК по Забайкальскому краю. Отмечается, что обвиняемый частично признал свою вину, а также подробно рассказал следователям детали преступления.

Как утверждает издание, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, экс-вагнеровец приехал в Читу, чтобы заключить контракт с Минобороны — об этом он якобы сам рассказал сотрудникам полиции. Как отмечает издание, убийство произошло в Парке Победы, когда девушка шла на учебу в колледж. На следующий день ее тело обнаружили за парком.

По информации издания, ранее обвиняемого уже привлекали к уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетней девушки, а также за кражи и преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Издание отмечает, что ориентировка о пропаже девушки появилась 25 мая в группе местного поискового отряда имени Кости Долгова.

В октябре 2023 года в Липецке задержали вагнеровца, который убил четырехлетнего ребенка. Telegram-канала Baza сообщал, что сначала 31-летний мужчина избил жену, а потом стал избивать маленькую девочку — дочь жены от предыдущего брака. От полученных травм она умерла.

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