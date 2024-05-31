В Каталонии запретили надевать костюм пениса на девичниках

В курортном городе Плайя-де-Аро, расположенном на побережье Коста-Брава на северо-востоке Каталонии, запретили надевать костюмы секс-кукол и надувных пенисов на девичниках и мальчишниках, пишет The Guardian. За нарушение запрета могут привлечь к административной ответственности, назначив штраф от 300 до 1500 тысяч евро.

Плайя-де-Аро — излюбленное место для проведения подобных мероприятий, пишет издание, и хотя население города составляет всего 12500 тысяч человек, в нем могут свободно разместятся до трехсот тысяч туристов. При этом на курорте предлагаются разные пакеты услуг, в том числе посещение мужского и женского стриптиза.

Издание отмечает, что согласно новому закону, нельзя появляться на «проезжей части без одежды, в нижнем белье, в одежде или с аксессуарами, изображающими человеческие гениталии, а также с куклами или другими аксессуарами сексуального характера».

Отмечается, что также запрещено находиться в одной рубашке или бикини в местах, расположенных далеко от пляжа.

«Это влияет на сосуществование общин, и мы должны бороться», — отметил мэр города Мауриси Хименес , добавив, что если бы это было в его власти, он бы полностью запретил подобные празднования.

В качестве примера «недопустимого поведения» начальник местной полиции Давид Пуэртас рассказал про жениха, которого привязали к фонарному столбу, в то время как его товарищи не давали уснуть местным жителям, включив громкую музыку, отмечает издание.

Плайя-де-Аро стал еще одним городом, который начал бороться с «излишеством» на мальчишниках и девичниках. Помимо него об ограничениях заявляли и другие курорты побережья: Тосса-де-Мар и Ллорет-де-Мар, а также города Севилья и Малага.

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