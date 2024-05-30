Украинские военные рассказали о недостатках танков Abrams

Военные ВСУ рассказали, что танки M1 Abrams, которые Украине поставили США, имеют ряд недостатков, которые мешают их эффективному использованию, пишет CNN.

Военнослужащие, с которыми удалось пообщаться телеканалу, сообщили, что у Abrams нет подходящей брони, которая могла бы препятствовать ударам современного оружия:

«Его брони на данный момент недостаточно. Она не защищает экипаж. Сегодняшняя реальность [в бою] — это война беспилотников. Поэтому теперь, когда танк выезжает на поле боя, они [дроны] всегда стараются его подбить», — рассказал телеканалу один из военных с позывным «Джокер».

Другой военный — с позывным «Днепр» — отметил, что Abrams для российских военных — это «цель номер один».

«Без защиты экипаж не выживет на поле боя», — пояснил он.

Зачастую бои на линии фронта проходят с использованием FPV-дронов, которые способны поражать не только пехоту, но и танки, из-за чего экипажи Abrams становятся наиболее уязвимыми, пишет CNN. В полной мере украинские военные смогли прочувствовать это во время боев под Авдеевкой — тогда водитель танка лишился ноги из-за пробитой брони.

Однако, как отмечает телеканал, успешной работе Abrams препятствуют не только FPV-дроны, но и технические неисправности. Так, у одного из танков, с которым смогли ознакомиться журналисты, были проблемы проблемы с двигателем, несмотря на то, что он недавно был в ремонте. При этом, по словам военных, к неожиданной поломке может привести и плохая погода — во время дождя или тумана электроника танка выходит из строя.

Свою роль играет и вопрос с боеприпасами. По словам военных, не каждый тип боеприпасов подходит для того или иного столкновения:

«То, что у нас есть, предназначено, скорее, для прямых танковых боев, которые случаются редко. Гораздо чаще мы работаем в качестве артиллеристов», — пояснил военный с позывным «Джокер».

Представитель Минобороны Украины заявил в разговоре с CNN, что страна «сейчас испытывает и совершенствует технику, которая изначально не была подготовлена» к такой войне.

«Мы просим все страны поддержать нас оборудованием любого уровня технической мощности. Мы используем все это соответствующим образом», — отметил он.

О решении поставить Украине 31 усовершенствованный танк M1 Abrams президент США Джо Байден заявил в январе 2023 года, отметив, что танки нужны украинцам, чтобы «улучшить их способность маневрировать на открытой местности». Первые танки прибыли в Украину уже в сентябре.

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