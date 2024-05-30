В Амстердаме мужчина погиб в турбине самолета

29 мая в аэропорту Schiphol в Амстердаме мужчину засосало в двигатель самолета, передает Би-би-си. Это произошло в момент, когда самолет, принадлежащий авиакомпании KLM Cityhopper, готовился к вылету в город Биллунн в Дании.

Судя по кадрам, опубликованным нидерландской корпорацией общественного вещания NOS, трагедия произошла возле терминала. В это время пассажиры и члены экипажа уже находились на борту и стали невольными свидетелями происходящего, сообщает Mirror. По словам очевидцев, когда мужчину затянуло в турбину, раздался «адский шум». Как передает телеканал CNN, после увиденного многим потребовалась медицинская помощь — для этого пассажиры и члены экипажа высадились из самолета.

«Произошел ужасный инцидент, когда человек оказался в двигателе самолета. Наши мысли обращены к родственникам, и мы заботимся о пассажирах и коллегах, ставших свидетелями этого. Королевская военная полиция в настоящее время проводит расследование», — говорится в заявлении аэропорта.

Личность погибшего пока не установлена. Издание Algemeen Dagblad сообщило, что погибший не был сотрудником наземных служб.

«После того, как самолет отъехал назад, чтобы взлететь, кто-то “вошел” в двигатель. Это был не рабочий и не стажер», — пояснил один из источников издания.

В AD также отметили, что рейс в Биллунн совершил резервный экипаж на шесть часов позже, а пассажирам по прибытии в Данию была оказана психологическая помощь.

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