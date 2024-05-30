За россиянами и беларусами в Европе следили с помощью Pegasus

Из совместного расследования Citizen Lab и Access Now стало известно, что телефоны как минимум семи российских и беларусских журналистов и активистов, проживающих в ЕС, были атакованы при помощи шпионской программы Pegasus. Эта программа собирает все данные с устройства, а также получает доступ к сообщениям и камере и делает скриншоты. Пострадавшие проживали на территории Латвии, Литвы и Польши.

Атаке шпионского ПО, в частности, подверглись ведущий проекта «Балтия» на телеканале «Настоящее Время» Евгений Эрлих, корреспондент «Новой газеты. Балтия» Евгений Павлов, гендиректор «Новой газеты Европа» Мария Епифанова, главред белорусского медиа Charter97.org Наталья Родина и оппозиционный политик и активист из Беларуси Андрей Санников.

Citizen Lab упоминает еще двух человек: российского журналиста и активиста из Беларуси, данные которых анонимизированы.

В отчете, представленном Citizen Lab, говорится, что за атаку на как минимум пять из семи устройств несет ответственность один и тот же злоумышленник:

«Мы считаем, что каждый Apple ID [из пяти] использовался только одним оператором Pegasus <...> Временные рамки атак, профили жертв и совпадение идентификаторов Apple ID показывают (но не доказывают), что за эти пять атак несет ответственность один и тот же субъект», — говорится в отчете.

В сентябре 2023 года журналисты Access Now рассказали, что шпионской программой Pegasus был заражен телефон издателя «Медузы» Галины Тимченко. Программа была установлена сразу же после того, как издание признали «нежелательным». Тогда журналисты предположили, что За атакой могла стоять либо Латвия, либо Германия, либо Служба общей разведки и безопасности Нидерландов или же один из неназванных госорганов Эстонии.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.