25 академикам РАН не дали проголосовать за создание нового органа во главе с Путиным

Сотрудники ФСО не допустили около 25 членов Российской академии наук на общее собрание, пишет издание T-invariant. На этой встрече голосовали за создание попечительского совета РАН, возглавить который предложили Путину.

Собрание проходило 28 мая. Как передавал RTVI, академик Николай Макаров тогда заявил, что раньше подобного органа в РАН не было, а Путин, согласившись на должность главы совета, станет первым обладателем такого статуса после Иосифа Сталина.

По данным T-invariant, всего в голосовании принял участие 1231 член РАН из 1896, однако на обсуждение не были допущены примерно 25 академиков. Среди них — лингвист Анна Пичхадзе. В разговоре с T-invariant Пичхадзе отметила, что сотрудник ФСО заявил ей, что она находится в черном списке.

«Я постояла пять минут и ушла», — отметила она.

Другой член РАН, с которым удалось пообщаться изданию, рассказал, что первым в список включили экономиста Владимира Автономова. Причины, по которым ученых не пустили на собрание, ФСОшники не назвали. Издание отмечает, что и Пичхадзе, и Автономов прежде никогда не были замечены в «буйном поведении» на таких мероприятиях.

По информации издания, на данный момент члены президиума РАН «разбираются, как возник этот список и каков его полный состав».

T-invariant отмечает, что создание попечительского совета — это попытка ученых «заключить перемирие с властью», поскольку они «окончательно потеряли уверенность в собственной безопасности».

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