Зеленского попросили не давить на НАТО

Союзники Украины попросили президента страны Владимира Зеленского не оказывать давление на НАТО и не требовать скорейшего вступления Украины в альянс. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на анонимные источники.

Как пишет издание, сторонники Зеленского попросили его не требовать «невозможного» — установления точных сроков вступления Украины в НАТО.

Один из источников издания отмечает, что во время прошлогоднего саммита НАТО некоторые страны, в том числе Великобритания и Франция, попытались оказать давление на других членов альянса по поводу принятия Украины в НАТО, тем самым спровоцировав раскол между странами-участницами блока. Зеленский тогда назвал «абсурдным» отказ запланировать вступление Украины в альянс.

«Они (США — Прим. «Холода») очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году», — рассказал один из источников издания, близкий к администрации Джо Байдена. Он добавил, что вступление Украины в НАТО также вызывает беспокойство у правительства Германии и других членов альянса, поскольку в этом случае Россия может стать угрозой всему блоку.

При этом, как пишет The Telegraph, лидеры стран НАТО хотят предложить Украине так называемый «мост» к вступлению в альянс в знак поддержки этого процесса. Как утверждают источники издания, это подчеркнет «способность Украины выбирать свое собственное будущее» и продемонстрирует, что «путь к членству становится короче».

«Это не приглашение, но это самое близкое (к нему — Прим. «Холода»)», — отметил один из источников The Telegraph. Он пояснил, что так называемый «мост» предполагает укрепление вооруженных сил Украины, чтобы гарантировать ей немедленное присоединение к альянсу, как только на это согласятся его члены.

НАТО впервые допустило присоединение Украины в 2008 году. После начала полномасштабного вторжения лидеры стран НАТО пришли к мнению, что Украина не может вступить в альянс, пока находится в состоянии войны с Россией, так как это привело бы к выполнению статьи 5 Вашингтонского договора о взаимной обороне.

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