В Помпеях обнаружили детские рисунки с изображением гладиаторов

В Помпеях нашли рисунки с изображением гладиаторов, которые, как предполагают ученые, были сделаны детьми, пишет The Guardian.

Находка была обнаружена во время раскопок в I'Insula dei Casti Amanti — не до конца изученном кластере домов на северо-западе древнего города. 28 мая этот квартал впервые открыли для туристов. Рисунки написаны углем. Как считают ученые, источником вдохновения для будущих настенных изображений послужили гладиаторские бои в амфитеатре Помпей.

Помимо рисунков гладиаторов, на стене можно различить очертания трех маленьких рук, две фигуры, играющие с мячом, двух боксеров, а также сцену охоты на животное, напоминающее кабана.

По словам директора археологического парка Помпеи Габриэля Цухтригеля, древние граффити, вероятно, были сделаны детьми, которые играли во внутреннем дворе до того, как город был разрушен извержением вулкана в 79 году до н.э.

«Вместе с психологами из Неаполитанского университета имени Фридриха II мы пришли к выводу, что рисунки гладиаторов и охотников были сделаны на основе прямого видения, а не на основе живописных моделей. Вероятно, дети были свидетелями боев в амфитеатре и таким образом столкнулись с крайней формой насилия», — отметил он.

Кроме рисунков, археологи также обнаружили останки двух людей, которые погибли во время катастрофы.

По словам министра культуры Дженнаро Санджулиано, которые приводит издание, Помпеи — это «необыкновенный сундук с сокровищами», который открывает «все больше замечательных находок».

В апреле 2024 года ученые обнаружили в Помпеях банкетный зал с сохранившимися фресками, а годом спустя — пекарню, где предположительно могли работать рабы.

В 79 году до нашей эры извержение вулкана Везувий стало причиной гибели тысяч человек в городе Помпеи, которые погибли под раскаленной магмой и пеплом.

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