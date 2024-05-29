Во время репетиции мобилизации чиновники прокатились на танках и постреляли из автоматов 

В Воронеже прошел «учебно-мобилизационный сбор», в котором приняли участие чиновники, главы районов и городских округов, а также военные комиссары. Об этом сообщает издание «7x7» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Согласно сообщению ведомства, целью сбора было «повышение мобилизационной готовности Воронежской области».

«В 2022 году в соответствии с указом президента Российской Федерации мы приняли участие в проведении частичной мобилизации. И стало ясно, что невозможно выполнить поставленную задачу по привлечению мобилизационных ресурсов, не имея для этого соответствующей подготовленной базы. Главная задача сбора — еще раз отработать организацию работы на данном направлении», —- заявил заместитель губернатора региона Сергей Трухачев.

Занятия проходили в городе Острогожске. Сначала чиновники ознакомились с работой штаба оповещения, затем — с порядком приема военной техники перед ее отправкой в армию. После этих мероприятий участники «слета» отправились на полигон одной из войсковых частей. Там чиновники учились управлять военной техникой, которую российская армия использует в Украине, а также стреляли из автоматов Калашникова и пистолетов Макарова и Ярыгина. В частности, замгубернатора Сергей Трухачев во время «тренинга» ездил на танке Т-72Б.

Глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов представил участникам «слета» новый проект по расширению филиала парка «Патриот» в городе. На данный момент в парке, кроме экспонатов времен ВОВ, есть несколько «трофеев» из Украины: танк, БТР и БРДМ, говорится в пресс-релизе ведомства.

На прошлой неделе губернатор Воронежской области Александр Гусев в четыре раза увеличил выплату за заключение контракта с Минобороны, подняв размер разового поощрения со 120 тысяч рублей до 505 тысяч. Вместе с выплатой за подписание контракта с Минобороны контрактники в Воронежской области получат 700 тысяч рублей, отмечало издание «7x7».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.