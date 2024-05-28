В Свердловской области запретили кататься на лошадях в черте города

Власти Свердловской области решили ввести штрафы для владельцев сельхозживотных за выпас скота в неположенных местах. Соответствующие поправки внесли в закон об административных правонарушениях Свердловской области. Это означает, что владельцы лошадей и пони больше не смогут катать детей верхом в черте города и выводить лошадей на городские площадки.

В частности, по новым нормам, за выгул животных в «неположенных» местах могут выписать предупреждение или назначить административный штраф в размере от пятисот до двух тысяч рублей. Размер штрафа для должностных лиц будет составлять от пяти до 10 тысяч рублей, для юридических — от 10 до 20 тысяч.

По словам спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной, такое решение было принято из-за многочисленных жалоб жителей области, живущих в «больших городах». К примеру, в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Как отметила Бабушкина, «в муниципальных образованиях, где небольшие населенные пункты, этот вопрос остро не стоит». Свою роль сыграли и обращения местных органов власти:

«Животные — это и лошадки, на которых катают детишек, и другие животные. Они, конечно, приносят много неприятностей и коммунальным службам, и жителям, когда те ходят по городу. Те, кто их приводят, должным образом не ухаживают и не убирают за ними [за лошадьми]. Посмотрим, как будет реализовываться закон, но думаю, теперь мы избежим неприятностей, которые создавали животные, хотя они очень милые», — отметила она.

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