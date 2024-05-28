Люксовые бренды косметики обвинили в эксплуатации детей

Поставщики производителей люксовых духов используют детский труд. Несовершеннолетние собирают для них жасмин — ключевой компонент для создания некоторых запахов. Дети получают травмы при сборе жасмина и работают ночью, что запрещено законами Египта, главного поставщика растения. Бренды, для которых его собирают, не раз заявляли о «нулевой толерантности» к детскому труду, сообщает Би-би-си со ссылкой на собственное расследование.

Источники издания из парфюмерного бизнеса рассказали: так бренды (среди них, например, Lancôme и Aerin Beauty) пытаются сэкономить, а заводы, которые обрабатывают и продают им жасмин, платят очень маленькие суммы тем, кто его собирает.

Би-би-си также приехали в Египет и записали на камеру смены нескольких сборщиков жасмина. Одна из них, Хеба, просыпается в три часа ночи, берет с собой детей (всего их четверо, возрастом от 5 до 15 лет), и вместе они идут собирать жасмин до рассвета. Денег, которые она получает за сбор, едва хватает на аренду. Ее 10-летняя дочь страдает от сильной аллергии, которая впоследствии может испортить ей зрение.

«На бумаге [индустрия] обещает очень много хороших вещей: прозрачные цепочки поставок, борьба с детским трудом. Но, смотря на эти кадры, становится понятно, что они не делают ничего из того, что обещали», — сказал Би-би-си специальный докладчик ООН по современному рабству Томоя Обоката.

На деле ситуацией управляет не Lancôme и Aerin Beauty, а их владельцы L’Oréal и Estée Lauder. Их и другие неназванные компании называют «хозяевами», так как именно они устанавливают низкий производственный бюджет парфюмерным домам.

«Хозяева хотят покупать [жасминовое] масло по самой низкой цене, а затем продавать духи с ним по самой высокой цене», — заявил источник Би-би-си, много лет проработавший в парфюмерных домах.

При этом каждый поставщик парфюмерного бренда подписывает обязательство перед ООН, что он будет гарантировать сотрудникам безопасное рабочее место, а также бороться с детским трудом.

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