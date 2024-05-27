Мэра французского города обвинили в коррупции из-за гадалки

Мэра французского города Агд и бывшего офицера секретных служб Жиля д'Этторе обвинили в коррупции из-за растраты бюджетных средств на гадалку Софию Мартинес. Об этом сообщает ВВС.

Мартинес обвиняют в растрате средств мэра, а его самого — в коррупции за то, что он потратил на гадалку крупные суммы бюджетных денег. Гадалка и мэр находятся под стражей. При этом гадалку перевели в одиночную камеру после того, как на нее напали сокамерники, обвинив ее в колдовстве.

Как отмечает ВВС со ссылкой на адвоката мэра Жан-Марка Дарригаде, Жиль д'Этторе попросил гадалку связать его с покойным отцом, и ей это удалось. Во время спиритических сеансов ее голос якобы внезапно менялся и становился похожим на голос отца мэра.

Адвокат д'Этторе назвал случившееся «сумасшедшей историей». «Это невероятно, потому что перед вами человек, занимающийся политикой, мэр и бывший член парламента, который очень умен. И вы обнаруживаете, что таким человеком может манипулировать женщина», — добавил адвокат.

Обвинение утверждает, что в течение четырех лет София Мартинес манипулировала мэром лично и по телефону. Мэр получил тысячи звонков от «голосов мертвых», включая так называемых ангелов, некоторые из которых призывали мэра «помочь» гадалке.

По версии следствия, мэр несколько раз оплачивал за счет государственных средств отдых гадалки и ее семьи, в том числе в Полинезии и Таиланде.

Кроме того, утверждается, что «голоса» убедили мэра нанять нескольких членов семьи гадалки на работу в городском совете, а также отремонтировать ее дом. ВВС отмечает, что местные предприятия, связанные с мэром, выполнили ремонтные работы бесплатно, опасаясь потерять контракты с местным правительством в будущем.

Сама Мартинес призналась, что «предала доверие мэра», однако она отвергла обвинения в манипуляциях. Гадалка настаивает, что она на самом деле обладает сверхъестественными способностями.

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