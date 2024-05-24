Ученые открыли потенциально обитаемую планету размером с Землю

Американские ученые открыли новую, потенциально пригодную для жизни планету размером с Землю, передает Би-би-си. Она получила название Gliese 12b. Планета находится на расстоянии 40 световых лет от Земли.

«Мы проверили приблизительные подсчеты и выяснили, что она, вероятно, размером с Землю, вероятно, умеренного климата и что она очень, очень близко. И мы подумали: “О, мы должны это написать. Это что-то очень крутое», — рассказал The Guardian астрофизик Шишир Дхолакия, который входит в состав международной команды, зафиксировавшей открытие.

Команда ученых работала совместно с NASA и Европейским космическим агентством (ESA). Исследователи использовали данные спутников, чтобы подтвердить существование планеты, определить ее размер, температуру и установить близость планеты к Земле.

По словам ученых из Уорикского университета, также причастных к открытию, температура на Gliese 12b точно такая же, какая была в Великобритании в 2022 году, а сама планета является одной из немногих, где теоретически могут выжить люди. Однако, как передает Би-би-си, ученые пока не могут определить состав ее атмосферы.

Планета вращается вокруг своей версии Солнца каждые 12,8 дня и получает от «своей звезды» в 1,6 раз больше энергии, чем Земля от Солнца, утверждают ученые. В частности, ее орбита проходит вокруг Gliese 12 — аналога Солнца — холодного красного карлика в созвездии Рыб, пишет The Guardian.

«Свет, который мы видим сейчас, был получен в 1984 году — именно столько времени прошло, прежде чем он достиг Земли», — отметил член-команды ученых, астрофизик Томас Уилсон.

Лариса Палеторп, соруководитель исследования из Эдинбургского университета и Университетского колледжа Лондона, пояснила, что Gliese 12b — «уникальный кандидат» для дальнейшего изучения. Атмосфера Gliese 12b поможет раскрыть некоторые аспекты нашей Солнечной системы.

«Земля остается пригодной для жизни, а Венера — нет, поскольку она полностью утратила воду. Атмосфера Gliese 12b может многое подсказать нам о дальнейшем развитии планет, пригодных для обитания», — отметила она.

Кроме того, по словам Шишира Дхолакии, по количеству света, получаемого от Солнца, Gliese 12b находится между Землей и Венерой, и это поможет понять, «почему Венера и Земля оказались такими разными».

По заявлению NASA, Gliese 12b — отличный кандидат для дальнейшего изучения при помощи телескопа Джеймса Уэбба.

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