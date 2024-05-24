Российская школа провела репетицию вооруженного захвата и не предупредила детей

В Чугунаевской школе Тюменской области провели тренировку действий при сколшутинге, не предупредив учеников. Об этом пишет местное издание NEFT.

В ходе учений работники школы и ученики отработали два сценария: захват школы вооруженными людьми, а также обнаружение и обезвреживание взрывного устройства. Сотрудники Чугунаевской школы рассказали журналистам, что для школьников происходящее стало неожиданностью.

«Ученикам не сообщили о планах проведения такой тренировки, чтобы ситуация была максимально реалистичная и все смогли понять, как вести себя при стрессовой ситуации. Мы отработали сценарий, как в школу заходит два стрелка с оружием, а ученики строят баррикады, а затем безопасно покидают помещение», — сообщила работница школы Татьяна Яковлева.

Учения прошли и в других школах региона.

Министр просвещения Сергей Кравцов 17 мая сообщил, что 20 мая пройдут Всероссийские учения по противодействию террористической угрозе для сотрудников школ, колледжей и детских лагерей. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что сотрудникам образовательных учреждений нужно также проинспектировать детей касаемо того, как они должны действовать при нахождении беспилотников.

«Проинспектируйте детей, чтобы при нахождении обломков БПЛА они их не трогали. И вообще о неизвестных объектах необходимо сообщать взрослым», — сказал он. Первые подобные учения прошли в августе прошлого года.

В марте телеканал RTVI сообщал, что Минпросвещения в закрытом формате направляет в регионы рекомендации и материалы для борьбы со скулшутингом. Образовательные учреждения же должны периодически проводить профилактику скулшутингов для учеников и работников. Методические материалы они обязаны размещать на своих сайтах.

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