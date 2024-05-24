Россиянкам предложили сократить рабочую пятницу ради роста рождаемости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сократить на два часа рабочий день в пятницу для женщин. Об этом пишет РИА Новости.

Чернышов предложил сократить рабочую пятницу для женщин, работающих в бюджетной сфере, а также для государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний эта мера может быть рекомендательной.

По мнению вице-спикера Госдумы, сокращение рабочего дня в пятницу позволит женщинам более качественно проводить время с семьей и лучше отдыхать в выходные, что положительно скажется на демографической ситуации.

Чернышов напомнил, что, по данным Минтруда на март 2023 года, женщины составляют 49% от всей рабочей силы в России. При этом продолжительность рабочей недели в России достигла 38 часов 30 минут, согласно информации сети FinExpertiza.

«Увеличение рабочих часов произошло в основном за счет роста экономической активности именно женщин: по сравнению с 2022 годом рабочая неделя у них выросла на 27 минут, у мужчин — всего на четыре минуты», — говорится в обращении.

На уход за детьми и работу по дому у женщин уходит в среднем около шести часов в день, отметил Чернышов. «Женский труд остается недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений. Однако, как подсчитали эксперты портала "Если быть точным" (март 2023 года), если бы женщинам в России платили медианную российскую зарплату за работу по дому, это стоило бы 22,3 триллиона рублей», — сообщил он.

Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала инициативу. «Единственное, что, конечно, нельзя рассматривать эту инициативу без того, чтобы она была в комплексе других мер поддержки. Потому что время-то можно освободить, но хорошо бы еще подкрепить материально: дать возможность бесплатно сходить в парк на аттракционы, повести ребенка в бесплатную секцию, сходить в кино с ребёнком бесплатно. Потому что у нас, к великому сожалению, для многих семей это неподъемно. Но даже время, проведенное с ребенком за чтением книги, это тоже замечательно, поэтому хорошая инициатива. Абсолютного без разницы, сколько детей», — сказала она «Подъему».

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