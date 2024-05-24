Украина легализовала марихуану

Кабмин Украины исключил каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ, разрешив выращивание конопли в медицинских и промышленных целях, сообщает Минздрав. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Верховной рады.

Изменения вступят в силу с 16 августа — одновременно с введением в действие закона о медицинском каннабисе, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2024 года.

Также из списка исключили тетрагидроканнабинол (ТГК) — главный психоактивный компонент каннабиса. Теперь растения рода конопли будут включены в списки растений, «содержащих наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых допускается для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности», а также при производстве медицинских препаратов.

Кроме того, согласно постановлению, разрешается культивирование каннабиса для промышленных целей. Единственное условие — в высушенной соломе концентрация тетрагидроканнабинола не должна превышать 0,2%. Однако начиная с 16 февраля 2027 года максимально допустимое содержание ТГК будет повышено еще на 0,1%.

В ведомстве пояснили, что из множества каннабиноидов и других веществ, содержащихся в растении каннабиса, только тетрагидроканнабинол и его изомеры обладают психоактивным эффектом. Другие каннабиноиды не влияют на психическое состояние, но оказывают положительный эффект при лечении некоторых заболеваний. Однако все виды деятельности, связанные с медицинским каннабисом, будут строго лицензироваться.

«Как и любое лекарство, препараты на основе каннабиса пациент сможет получить в соответствии с медицинскими показаниями, исключительно по назначению врача и по электронному рецепту», — говорится в сообщении ведомства.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Согласно закону в Украине будет разрешено выращивание и употребление марихуаны, но оборот каннабиса будет подлежать контролю. Производителями смогут быть только юридические лица, имеющие специальную лицензию, а данные о производстве и продаже нужно будет вносить в специальную систему учета в течение пяти дней.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.