Мессенджер ICQ прекратит свою работу

С 26 июня мессенджер ICQ прекратит работу, передает пресс-служба компании VK.

«VK сфокусируется на развитии VK Мессенджера для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Для усиления экспертизы к командам продуктов присоединятся сотрудники ICQ», — говорится в сообщении компании.

Мессенджер ICQ создала израильская компания Mirabilis в 1996 году. Потом программу выкупила американская корпорация AOL, а затем — фонд DST. После реорганизации фонда ICQ стала частью Mail Group, которая в 2020 году решила перезапустить мессенджер, получивший название ICQ New.

В компании отмечали, что в новом приложении сделан большой акцент на групповом общении. Кроме того, приложение поддерживало технологии искусственного интеллекта — в мессенджере была доступна функция распознавания аудиосообщений.

Спустя два года в пресс-службе VK объявили о новом перезапуске ICQ, однако реализация этого проекта не удалась из-за санкций и приостановки работы в России ряда зарубежных компаний. Издание «Ведомости» сообщало, что перезапуск приложения «обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group» за несколько дней до начала войны.

В России приложение называли «аськой» и использовали его для знакомств и бизнес-коммуникаций. Каждому пользователю присваивались уникальные цифровые номера.

ICQ пользовался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Тогда через чат в этом мессенджере пресс-служба Кремля оповещала журналистов кремлевского пула о предстоящем конференц-колле.

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