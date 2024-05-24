Число частых потребителей каннабиса в США превзошло число пьющих алкоголь

В 2022 году впервые в истории число жителей США, ежедневно употребляющих каннабис, превысило количество тех, кто каждый день употребляет алкоголь. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Analysis.

17,7 миллиона человек сообщили об употреблении каннабиса каждый день или почти ежедневно. О ежедневном или практически ежедневном употреблении алкоголя заявили 14,4 миллиона жителей.

При этом количество людей, ежедневно пьющих алкоголь гораздо больше чем тех, кто каждый день употребляет каннабис, однако в течение последних 15 лет число пьющих снизилось. Однако доля людей, часто употребляющих каннабис с 1992 года увеличилось в 15 раз.

Кроме того, с 90-х годов прошлого века в США ускорились темпы легализации каннабиса. В настоящее время он разрешен для рекреационного использования в 24 штатах и Вашингтоне (округ Колумбия), а для медицинского использования — в 38 штатах и округе Колумбия. В штатах, где каннабис легализован для рекреационного использования, его может купить любой человек старше 21 года.

Несколько экспертов, не участвовавших в исследовании, заявили, что его результаты вызывают беспокойство. Сторонники легализации каннабиса утверждают, что широкое распространение этого наркотика отвлечет людей от вреда алкоголя, сообщила доцент кафедры психиатрии Вашингтонского университета в Сиэтле Беатрис Карлини. При этом она отметила, что частота употребления алкоголя снизилась незначительно.

Кроме того, ученые отметили, что со временем концентрация тетрагидроканнабинола (вещества, вызывающего опьянение, ТГК) в образцах каннабиса выросла. Так, в 1995 году концентрация ТГК в образцах каннабиса, изъятых Управлением по борьбе с наркотиками, составляла около 4%, а в 2021-м — 15%. Теперь производители каннабиса извлекают ТГК для производства масел, пищевых продуктов, воска и других продуктов, где уровень ТГК может превышать 95%.

Как отмечает NYT, исследования последнего десятилетия показали, что частое употребление каннабиса, особенно с уровнем ТГК более 10%, приводит к риску возникновения шизофрении и других психотических расстройств. Он повышается, если человек употребляет каннабис в возрасте до 25 лет, если употребляет его часто, если у него есть генетическая предрасположенность или он испытал стресс.

«Это не значит, что менее частое употребление — раз в месяц или раз в год — обязательно будет безопасным», — сказал доктор доцент кафедры психиатрии Гарвардской медицинской школы и психиатр больницы Маклин в Белмонте, штат Массачусетс Майкл Мерфи. — Поскольку мы видим более высокий уровень употребления каннабиса среди молодых людей, я ожидаю увидеть более высокий уровень психических расстройств».

Также, по словам экспертов, те, кто часто употребляет каннабис, также подвергаются риску развития зависимости от каннабиса и синдрома каннабиноидной гиперемезиса — состояния, которое вызывает рецидивирующую рвоту.

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