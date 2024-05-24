Британец добился изменения закона об отпуске по уходу за ребенком

Житель Великобритании Аарон Хорси, жена которого умерла во время родов, добился изменения законодательства, касающегося предоставления отпуска по уходу за ребенком, в Англии, Уэльсе и Шотландии. Об этом пишет The Guardian.

Жена Хорси Бернадетт умерла в 31 год при рождении сына Тима в 2022 году. Хорси занимал должность руководителя клинических исследований, но, поскольку проработал в своей компании менее девяти месяцев, право на отпуск по уходу за ребенком не предоставлялось ему автоматически. При этом ему самостоятельно пришлось заботиться о новорожденном сыне.

После двухлетней кампании, развернутой Хорси, закон приняли в последний день работы нынешнего парламента. 4 июля в Великобритании пройдут всеобщие выборы.

«Это первый раз, когда я почувствовал беспокойство после объявления всеобщих выборов, — сказал Хорси. — Я не был уверен, что у меня хватит сил начать все сначала».

Законопроект о предоставлении отпуска по уходу за ребенком в связи с тяжелой утратой был спонсирован в палате лордов Рут Андерсон и поддержан со стороны правительства Домиником Джонсоном. Он вносит поправки в Закон о трудовых правах, который не распространяется на Северную Ирландию.

Член консервативной партии от Брокстоу в Ноттингемшире Даррен Генри, к которому Хорси обратился в феврале 2022 года, сказал, что гордится межпартийной работой, проделанной для изменения закона. Правительство ожидает, что каждый год к нему сможет прибегнуть около 100 семей. «Этот закон затронет очень небольшое количество людей, но для тех, кого он коснется, влияние будет огромным», — сказал он.

Сам Хорси отметил, что предпочел бы не оказываться в подобной ситуации. «Однако влияние моей жены на меня как на личность вдохновило меня довести дело до конца. И, надеюсь, я также показал Тиму, что можно добиться изменений», — заключил он.

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