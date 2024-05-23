Заводчицу мопсов через суд выгнали из квартиры из-за жалоб соседей

Суд в Санкт-Петербурге обязал местную жительницу не содержать в квартире более двух собак. В итоге женщина продала квартиру и переехала в другое место. Об этом говорится на сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Как писал «Коммерсантъ», заводчицу зовут Елена Комарова, ей 56 лет. Ее соседка Анна Милорадович обратилась в суд в прошлом году: она пожаловалась, что Комарова с 2016 года держит в своей квартире не менее восьми взрослых собак, а также щенков. По ее словам, женщина занимается разведением животных на продажу. На сайте судебных приставов говорится, что Комарова разводит собак более 30 лет: сначала она занималась крупными породами, а с начала нулевых стала разводить мопсов и чихуахуа.

Милорадович пожаловалась суду на неприятный запах, доносящийся из квартиры Комаровой, и на постоянный шум от собак. Она отметила, что жильцы дома неоднократно пытались повлиять на ситуацию и обращались в разные инстанции, но ничего не добились. Собрание собственников дома утвердило договор на техобслуживание здания, согласно которому жильцы не имели права держать в квартире более двух кошек или собак, но питомник Комаровой продолжал работать.

На сайте судебных приставов говорится, что на фоне разбирательства Милорадович встала на учет в психиатрическую клинику.

В октябре прошлого года Кировский районный суд Петербурга частично удовлетворил требования Милорадович, писал «Коммерсантъ». Судья обязал Комарову содержать в квартире не более двух собак и взыскал с нее расходы на судебные издержки на сумму более 70 тысяч рублей. Женщину обязали исполнить исковые требования до 20 октября, однако владелица животных подала апелляцию и разбирательство продолжилось.

В итоге судебные приставы отчитались об исполнении решении суда после того, как Комарова продала квартиру и вместе с собаками переехала в другое место.

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