В России осталось всего восемь высокоцитируемых ученых

В 2023 году в России осталось восемь высокоцитируемых ученых, свидетельствует анализ Института научной информации американской компании Clarivate. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается на сайте глобального списка высокоцитируемых ученых, в него входят авторы нескольких высокоцитируемых статей в конкретной научной области, чьи работы находятся в базе Web of Science. Эту базу также ведет компания Clarivate.

Как пишет «Коммерсантъ», в 2020 году в России было 14 высокоцитируемых ученых. В этом году Россия занимает пятое место среди стран БРИКС. Издание отмечает, что шестеро исследователей занимаются науками о жизни, еще двое — физическими науками.

Всего в список 2023 года вошли 6849 человек из 67 стран. При этом почти три четверти из них работают всего в пяти странах: США, Китай, Великобритания, Германия и Австралия.

При этом, как следует из анализа глобального списка, доля высоко цитируемых исследователей из материкового Китая возросла, в то время как количество таких авторов в США наоборот снизилось. Великобритания, Германия, Австралия, Канада, Нидерланды и Франция сохранили свои позиции с 2022 года с минимальными колебаниями процентных показателей. Новичком в первой десятке списка стала Италия.

Также рейтинг отражает индекс цитирования относительно научных институций, включая университеты, правительственные учреждения и другие исследовательские институты. В 2023 году наибольшее количество высокоцитируемых исследований выпустила Китайская академия наук. Второе и третье места занимают Гарвардский и Стэнфордский университеты.

При этом в анализе рейтинга говорится, что при составлении списка его авторы исключают научные статьи, написанные в соавторстве более 30 человек. Также в список не входят исследователи, официально уличенные в научных нарушениях.

Как отмечается в анализе рейтинга, в 2023 году его составители проводили дополнительные проверки. Так, они оценивали значимость вклада конкретного исследователя, если научная статья написана в соавторстве, уровень самоцитирования и количество цитирования ученого его коллегами и соавторами. В результате таких проверок из рейтинга исключили более тысячи человек, тогда как в прошлом году проверку не прошли лишь 500.

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