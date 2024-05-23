Китай начал «карательные» военные учения у Тайваня

Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая начало военные учения вблизи Тайваня, в которых примут участие флот, ВВС и ракетные войска. Об этом сообщает Reuters.

В Китае учения называют «карательными». Их официальное название — «Совместный меч — 2024А». Завершение учений запланировано на 24 мая.

Учения проводятся в Тайваньском проливе, на севере, юге и востоке Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дуъинь. Reuters отмечает, что это первые учения, которые включают в себя территории вокруг этих островов. Предыдущие крупномасштабные военные учения вблизи Тайваня прошли в 2023 году.

Анонимный тайваньский чиновник заявил Reuters, что учения включают в себя пересечение срединной линии пролива, которая ранее служила неофициальным барьером, и имитацию атак на тайваньские и иностранные суда. По словам другого анонимного источника издания, для правительства Тайваня объявленные учения не были неожиданностью.

Представитель Восточного театра боевого командования полковник Ли Си назвал учения «карательными» и заявил, что они организованы в ответ на «сепаратистские действия» Тайваня.

Министерство обороны Тайваня осудило учения и заявило, что оно направило свои силы в районы вокруг острова. Ведомство утверждает, что тайваньские ПВО и ракетные войска наземного базирования отслеживают цели и смогут защитить свою территорию. В министерстве назвали учения «односторонними военными провокациями».

«Проведение военных учений в этом случае не только не способствует миру и стабильности в Тайваньском проливе, но и подчеркивает милитаристский менталитет (Китая — Прим. «Холода»)», — добавили в Минобороны Тайваня.

Как отмечает Reuters, Китай объявил о проведении учений через три дня после инаугурации нового президента Тайваня Лай Циндэ. Китайские государственные СМИ писали, что инаугурационная речь Лая была «крайне пагубной», а ответные меры Китая «законны, правомерны и необходимы».

«Я хочу призвать Китай прекратить запугивать Тайвань при помощи политических военных средств, а также взять на себя глобальную ответственность вместе с Тайванем за упорную работу по поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и во всем регионе, чтобы мир не боялся развязывания войны», — обратился Лай к правительству Китая.

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