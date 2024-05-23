Во Франции запустили акцию «Води как женщина»

Французская ассоциация безопасности дорожного движения «Жертвы и граждане» запустила информационную кампанию, направленную на безопасное вождение, передает AFP. Кампания проходит под лозунгом «Води как женщина». Баннеры с этим слоганом появились на станциях метро и в интернете.

Как пишет агентство, тем самым ассоциация пытается развенчать стереотип о том, что мужчины водят машины лучше, чем женщины.

Ссылаясь на данные исследовательской компании TNS Sofres, ассоциация утверждает, что годовой пробег у женщин практически такой же, как и у мужчин — 11 200 км и 12 500 км соответственно. Однако около 84% ДТП со смертельным исходом были спровоцированы мужчинами.

При этом отмечается, что 93% водителей, попавших в аварию в состоянии алкогольного опьянения, тоже были мужчинами, а у 84% мужчин и вовсе аннулировали водительские права.

Кроме того, процент погибших молодых водителей также является достаточно высоким именно среди мужчин — он достиг 88%.

«Исходя из статистики, можно сказать, что стереотип о том, что мужчины лучше водят, не соответствует действительности», — говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация надеется, что с помощью этой акции сможет повлиять на мужское сознание и изменить «менталитет мужчин и, соответственно, их поведение».

«Водить как женщина означает только одно — остаться в живых», — заявили в организации.

Французская ассоциация «Жертвы и граждане» оказывает помощь пострадавшим в ДТП и проводит информационные кампании, направленные на поддержание уровня безопасности на дорогах.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.