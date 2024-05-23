Учительницу наказали за задания на украинском языке

В Новосибирске учительнице первого класса объявили дисциплинарное взыскание за раздаточные материалы, пишет местный портал. Задания, подготовленные для учеников, были на украинском языке.

«8 мая классный руководитель одного из первых классов выдала домашнее задание по математике, где текст задания был на украинском языке. Упражнения были взяты в сети интернет. По невнимательности текст над таблицей, написанный на украинском языке, остался без изменений», — пояснили изданию в местном департаменте образования.

Отмечается, что после «инцидента» учительница сразу же извинилась перед родителями. Однако в отношении преподавателя «было вынесено дисциплинарное взыскание».

Как передает портал, в учебном заведении также провели собрание с учителями начальных классов, где попросили их брать задания только из «рекомендованных к использованию учебников и пособий».

С начала полномасштабного вторжения сотрудники российских школ стараются прививать детям «патриотические ценности» и пресекать любые проявления поддержки Украины. В ноябре 2023 года на учащихся 82 лицея Нижнего Новгорода составили протоколы о «дискредитации» армии по доносу директора Нины Говоровой. Она передала в правоохранительные органы видео, на котором учащиеся обсуждали войну в Украине.

Директору лицея не понравилось, что ученики «критиковали армию РФ», а также записали ролик на фоне фотографий Владимира Путина и Адольфа Гитлера. Изучив представленные материалы, полицейские пришли к выводу, что дети «допускают высказывания, направленные на дискредитацию ВС РФ» и ведут «рассуждения о политической ситуации в стране и на территории Украины».

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