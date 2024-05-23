Тысячи журналистов уехали из своих стран из-за риска репрессий

Тысячи журналистов покинули родные страны из-за угрозы жизни и риска политических репрессий. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на юриста из Бангладеша и докладчика ООН Айрин Хан.

По мнению Хан, число журналистов в изгнании увеличилось, поскольку пространство для независимых и критических СМИ «сужается в демократических странах, где авторитарные тенденции набирают силу».

Хан утверждает, что сегодня независимые медиа либо отсутствуют, либо серьезно ограничены более чем в трети стран мира, где проживает более двух третей мирового населения.

При этом, по словам Хан, журналисты в изгнании часто оказываются в шатком положении, сталкиваясь с угрозами в свой адрес и в адрес своих семей, оставшихся на родине. Хан утверждает, что журналисты часто не имеют гарантированного правового статуса или адекватной поддержки для продолжения работы в новых странах.

Также Хан отмечает, что вынужденный отъезд независимых журналистом является еще одним способом цензуры. «Опасаясь за свою безопасность или безопасность своих семей дома, пытаясь выжить в финансовом отношении и преодолеть множество проблем, связанных с жизнью в чужой стране, многие журналисты в конечном итоге отказываются от своей профессии», — заявила юрист.

Хан подчеркнула, что существует международно-правовая защита для журналистов в изгнании. Однако проблема функционирования такой системы заключается в «неспособности государств соблюдать свои обязательства по международному праву».

Кроме того, по словам Хан, существуют неофициальные данные, согласно которым правительства стран продолжают преследовать уехавших за границу журналистов за рубежом.

В качестве примера таких преследований юрист привела убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле, угрозы в адрес иранской журналистки Раны Рахимпур и ее семьи и принудительную посадку в Беларуси самолета компании Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор оппозиционного беларусского телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.