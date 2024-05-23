Студента РГСУ забрали в военкомат за спор про Сталина с преподавателем

В Северной Осетии студента Российского государственного социального университета Алана Мисикова отчислили после спора с преподавателем из-за сталинских репрессий, передает Baza со ссылкой на студента.

Как утверждается, во время лекции преподаватель кафедры общей юриспруденции Андрей Беликов заявил, что «репрессии не являлись весомым преступлением, да и вообще их, по сути, не было». В ответ на это Мисиков вступил с ним в дискуссию, в ходе которой отметил, что Сталин подверг репрессиям 42 миллиона человек.

После этого студента выгнали из аудитории и вызвали на беседу с замдекана, а потом — на заседание студсовета. Там ему зачитали жалобы студентов, недовольных его поведением. Один из сотрудников деканата признался Baza, что «студентов попросили написать эти жалобы “сверху”».

На совете также было принято решение выселить Алана из общежития, а позднее — отчислить.

Baza также отметила, что после скандала с ней связались несколько студентов, обучающихся вместе с Мисиковым. По их словам, на Мисикова часто жаловались: он шумел, перебивал, а также без очереди вступал в дискуссии во время выступлений. Также у него были конфликты с однокурсницами, к которым, по словам студентов, он приставал.

Некоторые жалобы, как передает Baza, студенты писали по указанию администрации. В распоряжении Baza есть запись разговора Мисикова с сотрудницей РГСУ, которая говорит, что писать жалобы студентов заставляло руководство ВУЗа, и предлагает ему разрешить ситуацию «мирным путем». Однако 23 мая Мисикова забрали сотрудники военкомата, поскольку отсрочка от ВУЗа перестала действовать.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.