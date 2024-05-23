СМИ сообщили об отставке обвиняемого в «мясных штурмах» генерала РФ

Командующий 20-й армией генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов снят с должности. Об этом сообщил провоенный блогер Владимир Рогов. Позднее о «выведении в распоряжение» Ахмедова написал РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением.

Ранее Ахмедова обвиняли в крупных потерях личного состава. В ноябре 2022 года морпехи из дислоцированной во Владивостоке 155-й отдельной гвардейский бригады пожаловались губернатору Приморья Олегу Кожемяко на то, что за четыре дня боевых действий в аннексированной Донецкой области они потеряли 50% техники и 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

«Командование округа вместе с Ахмедовым это скрывают […] До каких пор такие бездарности как [начальник Ахмедова Рустам] Мурадов и Ахмедов будут планировать боевые действия ради своих докладов и получения наград ценой жизни стольких людей? Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом», — говорилось в их письме.

Издание Politico писало, что к февралю 2023 года 155-я бригада была фактически уничтожена после штурма Угледара.

В июне 2023 года российские провоенные блогеры обвинили Ахмедова в гибели около сотни военных из 144-й мотострелковой дивизии 20-й армии, которой он руководил. Телеграм-канал «Рыбарь» писал, что военнослужащие несколько часов стояли на одном месте в ожидании команды и попали под артиллерийских обстрел.

Ранее, 21 мая, суд арестовал экс-командующего 58-й армией Южного военного округа Ивана Попова. На него завели уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). Телеграм-канал Mash писал, что Попову предъявили обвинение в незаконной продаже 2000 тонн металлоконструкций стоимостью около 100 миллионов рублей, которые предназначались для строительства линии обороны на войне в Украине.

Попова отстранили от командования 58-й армией летом прошлого года. Связанный с ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone писал, что его уволили после того, как он зачитал перед начальником Генштаба Герасимовым доклад о необходимости проведения на фронте ротации.

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