Политруков для российской армии готовят по образцу замполитов Красной Армии

Главное военно-политическое управление ВС РФ выпустило журнал «Политрук», адресованный «агитаторам и пропагандистам», работающим в российской армии. На это обратило внимание «Агентство».

Первый номер журнала опубликован на сайте, созданном для поддержки интернет-проектов, находящихся под патронажем Минобороны. При этом готовить будущих политруков собираются, ориентируясь на опыт замполитов Красной Армии.

Как следует из редакционной статьи, предваряющей выпуск, авторы журнала «отобрали то, что не устарело в работе политработников» из аналогичных изданий 1942-1945 годов, поскольку «опыт политической работы в той войне как нельзя более современен».

Помимо «актуального опыта» времен ВОВ в статье также содержится ряд наставлений для будущих агитаторов. В частности, сообщается, что политруки должны «воспитывать непоколебимую уверенность в могуществе своей родины и в несокрушимой силе российской армии», а также настраивать солдат на победу с «украинскими нацистами».

Кроме того, агитаторам необходимо «разъяснять освободительную миссию российской армии, рассказывать о росте “наших” сил и об иссякании сил врага», подкрепляя «уверенность в скорой победе».

Авторы статьи отмечают, что «победа не приходит сама — ее нужно завоевывать» и приводят цитату Сталина, подчеркивая, что единственное, чего не хватает для победы в войне сейчас — это «умения полностью использовать против врага ту первоклассную технику, которую предоставляет ей наша родина».

Помимо этого, в номере опубликованы материалы о сборе помощи для участников войны, информация о концертах российских артистов на Донбассе, а также стихи Z-поэтов из книги «Голос фронта».

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