Южная Корея запретила популярную в Tik-Tok песню о «дружелюбном отце» Ким Чен Ыне

Власти Южной Кореи запретили распространение на своей территории песни Friendly Father («Дружелюбный отец»), восхваляющей главу КНДР Ким Чен Ына. Пропагандистскую композицию выпустили в апреле, но она быстро «завирусилась» в Tik-Tok, передает Би-би-си.

В мелодии, отличающейся быстрым темпом, содержится призыв воспеть «великого лидера» Ким Чен Ына: «Мы будем гордиться Ким Чен Ыном, нашим дружелюбным отцом».

В сообщении медиарегулятора Сеула, которое приводит Би-би-си, говорится, что клип, записанный под Friendly Father, нарушают Закон о национальной безопасности страны, поэтому все 29 его версий будут заблокированы. Такое решение было принято по запросу Национальной разведывательной службы страны.

«Видео является типичным контентом, связанным с психологической войной против Южной Кореи, поскольку оно было размещено на канале, используемом для связи с внешним миром, и в основном направлено на одностороннее боготворение и прославление Кима», — отметили в ведомстве.

Сообщения о грядущей блокировке вызвали интерес у южнокорейского населения — многие начали смотреть клип сразу же после заявления медиа-регулятора. Friendly Father — последняя из пропагандистских поп-композиций, выпущенных в КНДР в течение 50 лет. Одни пользователи Tik-Tok отмечают, что часто слушают ее во время занятий спортом или работы по дому, другие — говорят, что она привлекает их своим ностальгическим характером, напоминая им испанскую или французскую поп-музыку, а пользователи поколения Z — люди, родившиеся с конце 1990 по начало 2000-х годов, — описывают ее как «нечто в стиле ABBA».

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