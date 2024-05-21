Мертвые из-за жары обезьяны начали падать с деревьев в Мексике

В Мексике из-за аномальной жары обезьяны-ревуны начали замертво падать с деревьев, сообщает Associated Press.

Биолог Жилберто Позо насчитал около 83 животных, уже погибших или умирающих на под деревьями. Они начали умирать примерно 5 мая, происходящее достигло пика в прошлые выходные. В городе Теколутилла мертвых обезьян обнаружили на прошлой неделе волонтеры местного пожарно-спасательного отряда.

Биолог отметил, что падения с высоты, достигающей десятки метров, наносят дополнительный урон здоровью обезьян и приводят к летальному исходу. Позо объяснил происходящее совокупностью факторов, в том числе жарой, засухой, лесными пожарами и вырубкой леса, что лишает обезьян воды, тени и фруктов, которые они едят.

Некоторых животных местные жители смогли спасти — например, пятерых доставили к местному ветеринару, который зафиксировал у приматов тепловой удар. «Их привезли в критическом состоянии, с обезвоживанием и лихорадкой», — сказал ветеринар Серджио Валенсуэла.

Он приложил к животным лед и подключил их к капельницам с электролитами. На данный момент обезьяны идут на поправку. Ветеринар отметил, что они стали агрессивными и начали кусаться, что является признаками выздоровления.

Помочь обезьянам пытаются местные жители, которые обнаруживают животных, в том числе маленьких, на своих фермах. Однако Позо отметил, что детенышам ревунов может быть опасно находиться в домах, где есть собаки и кошки, так как у них есть патогены, которые могут привести к смерти обезьян. Приматов необходимо вылечивать и отпускать в дикую природу.

Группа Позо создала специальные станции, чтобы лечить пострадавших обезьян. Сейчас биолог вместе с коллегами пытается организовать команду специализированных ветеринаров, чтобы оказывать приматам необходимую помощь.

Рост обезьян-ревунов могут достигать роста около двух футов (60 сантиметров), их хвост достигает тех же размеров. У них большие челюсти с устрашающими клыками. Однако в основном они известны своим характерным рыком.

Жара в Мексике длится с марта, в результате нее погибли как минимум 26 человек. В этом году низкое количество осадков наблюдается почти по всей стране, из-за чего озера и плотины высыхают, а запасы воды заканчиваются. Властям приходится доставлять воду для различных организаций, в том числе больниц и пожарных команд, грузовиками. Кроме того, низкий уровень воды на плотинах гидроэлектростанций привел к отключениям электроэнергии в некоторых частях Мексики.

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