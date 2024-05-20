Видеохостинг YouTube начал блокировать контент по требованию российских властей. С уведомлениями о блокировке ознакомилось «Агентство».

Речь идет о видео в каналах «Дозор в Волгограде», «Школа призывника» и неназванного независимого регионального СМИ. В них говорилось об уклонении от призыва. Кроме того, YouTube уведомил проект «ОВД-Инфо» об угрозе блокировки его канала целиком.

На «Дозоре в Волгограде» YouTube заблокировал видео «Как скрываться от военкомата (сопротивление мобилизации: часть 3)» и «Уклоняйтесь правильно», набравшие сотни тысяч просмотров. Создатель проекта Евгений Кочегин сказал, что пытается оспорить блокировку, но на успех не надеется. В общей сложности у канала 29 тысяч подписчиков.

На канале «Школы призывника» с 21 тысячей подписчиков YouTube заблокировал видео «Уголовка поможет не служить», которое набрало шесть тысяч просмотров. На канале регионального СМИ эксперт отвечал на вопросы о том, как избежать призыва на службу, отметил собеседник «Агентства».

«ОВД-Инфо» получил уведомление о блокировке канала «Как теперь?» с 99 тысячами подписчиков. Пресс-секретарь проекта Дмитрий Анисимов рассказал, что это, вероятно, первый случай, когда Роскомнадзор требует заблокировать не конкретное видео, а целый канал.

«Агентство» пишет, что в четырех уведомлениях сказано, что Роскомнадзор заявил о нарушении хостингом федерального закона «Об информации». YouTube предложил искать более подробную информацию в реестре запрещенных сайтов.

Анонимный эксперт по кибербезопасности сказал «Агентству», что ранее YouTube не блокировал контент по требованию российских властей. Собеседник издания отметил, что это новый тренд, когда правозащитный контент удаляется именно по запросу властей России, а не из-за нарушения политики Google или западных стран.

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