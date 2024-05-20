В Москве и Петербурге появятся магазины для дипломатов

В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, купить товары в которых смогут только дипломаты и сотрудники международных организаций, пишет «Коммерсантъ». Пакет документов, необходимый для создания таких магазинов Duty Free, разрабатывает МИД.

Приобрести товары в таких торговых точках можно будет за рубли, доллары или евро при предъявлении документов, подтверждающих «причастность к дипломатической группе лиц». При этом в чеке могут указывать сведения о покупателе.

«Это устоявшаяся мировая практика для того, чтобы дипломаты могли покупать товары в соответствии с их статусом, — пояснила изданию директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева. Во всех странах Евразийского экономического союза такие магазины для сотрудников дипмиссий есть: в Белоруссии, Казахстане и Армении. В Российской Федерации таких точек еще не было». По ее словам, теперь МИД должен организовать тендер, чтобы найти «партнера» для создания таких магазинов.

Как отметил в разговоре с «Коммерсантом», гендиректор агентства Infoline Иван Федяков, новые магазины МИДа не похожи на классические точки Duty Free, и скорее напоминают магазины «Березка», функционирующие во времена СССР:

«Это выглядит странным в текущей ситуации, когда в принципе перемещения через границу пока еще не ограничены и товары также могут ходить достаточно свободно. Но, возможно, мы не все знаем, и нас готовят к чему-то более радикальному с точки зрения ограничений товарооборота и ограничений перемещений людей через границу», — отметил он. По словам Федякова, если в России введут выездные визы, то такие магазины станут более необходимы.

В СССР была распространена сеть розничных магазинов «Березка», в которых иностранцы и дипломаты, а также члены их семей могли за валюту купить продукты и потребительские товары. Такие магазины были открыты в Москве, Ленинграде, в крупных областных центрах и в столицах союзных республик.

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