Преступника выпустили из тюрьмы и попросили научить заводить украденный им же фургон

19 декабря 2023 года у 26-летней Олив Тиг из Сиэтла украли дом на колесах, «Форд» 1996 года, — всего лишь через две недели после его покупки. Позднее, через четыре месяца, машину удалось найти, однако она была поломана и не заводилась с помощью ключа. Чтобы не доламывать замок зажигания, полиция города Абердин попросила похитителя фургона научить Олив заводить машину без ключа, сообщает The New York Post.

Олив Тиг из Сиэтла купила фургон Ford F350 в декабре 2023 года. По данным издания, она вложила в него все свои сбережения: переоборудовала его под постоянное жилье и хранила в нем рабочую экипировку и наряды русалок — она учит людей фридайву в школе «Русалки Сиэтла».

Но уже через две недели после покупки, 19 декабря, ее дом угнали на одной из улиц города. Только через четыре месяца машину удалось вернуть. Олив позвонила полиция города Абердин, штат Вашингтон, и попросила прийти за «Фордом». Тогда она узнала, что в машине зимовали сквоттеры, проехали на ней чуть больше 2 тысяч километров и разгромили все внутри.

Когда машину вернули, полицейский и друг Олив попытались ее завести, но безуспешно: замок зажигания был буквально вбит внутрь приборной панели. Тогда полицейский решил, что лучший способ завести машину — временно выпустить из заключения человека, который ее угнал.

«Знаешь что? Давай не будем еще больше ломать замок зажигания. Я знаю одного парня, он как раз [сидит] в участке — он наверняка знает, как [заводить машину]», — так, со слов Олив, сказал полицейский, прежде чем пойти за похитителем фургона.

Девушка думала, что полицейский пошел за коллегой, но он вернулся с заключенным в оранжевом комбинезоне. Тогда Олив и сняла видео, которое завирусилось в тиктоке — где заключенный учит ее и ее друга, как заводить машину без ключа. Оно уже набрало 12,6 миллиона просмотра.

«Он был реально хороший учитель», — говорила впоследствии Олив.

Теперь Олив планирует восстановить свой «Форд» после нанесенного похитителями ущерба. Своим прогрессом она делится в тиктоке.

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