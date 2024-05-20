Крошечный ларек с тако в Мексике удостоился звезды Michelin 

El Califa de León — это непримечательная такерия в Мехико. Помещение, в котором готовят тако, — это «проем в стене»: три на три метра, в которых могут поместиться всего лишь несколько человек. Но с тех пор, как Michelin добавил ее в свой первый гид по Мексике, от посетителей нет отбоя. Вместе с местными жителями свои заказы ждут толпы туристов, а очереди растягиваются на всю улицу, сообщает The Guardian.

Такерия El Califa de León появилась на своем месте, в районе Сан-Рафаэль в Мехико, в 1968 году — и работает уже более 50 лет. Свое название она получила в честь тореадора Родольфо Гаоны (его прозвище — Эль Калифа де Леон). От всех других заведений, получивших звезду Michelin, это отличается и размером, и простотой.

«Секрет в простоте [приготовления] тако. Тортилья, красный или зеленый соус — и все. Это — и качественное мясо», — заявил Ривера Мартинес, один из шеф-поваров, уже 20 лет работающий в El Califa de León.

За это же ларек хвалит и Michelin — сочетание ингредиентов составители гида называют «элементарным». Одна порция стоит пять долларов.

Сотрудников всего четверо: пока шеф-повар жарит мясо, один — его режет, другой — готовит лепешки, а последний — стоит за кассой. Несмотря на толпы туристов, команда работает очень слаженно — со слов местных жителей, свою еду они ждут не более пяти минут.

«Понятия не имею, сколько мы [тако] сегодня приготовили. Херову тучу», — сказал журналистам кассир, не переставая принимавший заказы. Из-за больших очередей людям почти негде встать, чтобы поесть, отмечают журналисты.

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