Белуху хотят спасти из заточения в аквариуме торгового центра

В Сеуле развернулась кампания по спасению белухи Беллы, которая содержится в небольшом аквариуме торгового центра на протяжении десяти лет, пишет The Guardian. По словам представителя группы морских экологов Hot Pink Dolphins Чо Як-Гола, компания Lotte Group, владеющая аквариумом, еще пять лет назад заявляла, что выпустит белуху, однако это обещание так и не было выполнено. Активисты запустили петицию с требованием немедленного освобождения животного.

По информации издания, Белла оказалась в аквариуме мега-молла в 2013 году, когда ее выловили в Северном Ледовитом океане в возрасте двух лет. Вместе с ней были два самца белухи — Белло и Белли. Спустя три года Белло умер, едва дожив до пяти лет, в то время как продолжительность жизни белух в дикой природе составляет от 35 до 50 лет. Еще через три года скончалась 12-летняя Белли. После случившегося компания Lotte Group заявила, что отпустит Беллу, однако выполнение этого решение затягивается.

Как передает The Guardian, аквариум очень мал для животного. Киты могут вырастать до пяти с половиной метров в длину, а глубина аквариума достигает всего семи метров.

По словам представителя фонда охраны природы Raincoast Валерии Вергары, с которой поговорило издание, «содержать таких существ в неволе крайне неэтично», и Беллу необходимо перевести в приморский заповедник: «У них долгая жизнь, и сложная система коммуникации. Они общаются между собой до такой степени, что помогают воспитывать детенышей друг друга», — рассказала она.

Начиная с 2014 года содержание диких животных в аквариумах стало особенно популярно в странах Азии. Однако в декабре 2023-го года Южная Корея запретила покупать китов и дельфинов для демонстраций, но этот закон не распространяется на тех животных, которые уже находятся в неволе.

Белла — одна из пяти белух, находящихся в неволе в Южной Корее. Три другие находятся в дельфинарии Geoje Sea World и еще одна — в океанариуме Aqua Planet Yeosu.

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