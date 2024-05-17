В Украину могут отправить военных инструкторов НАТО

В Объединенном комитете начальников штабов США считают «неизбежной» отправку в Украину военных инструкторов НАТО для подготовки украинских солдат, сообщает The New York Times со ссылкой на председателя комитета генерала Чарльза Брауна-младшего.

«Со временем мы к этому придем», — сказал он, отметив, что для защиты инструкторов НАТО Киеву придется использовать дефицитные средства ПВО, которые сейчас прикрывают критически важные объекты инфраструктуры, находящейся вблизи линии фронта.

Как пишет издание, нехватка личного состава в ВСУ достигла критической точки, а положение на поле боя за последние недели серьезно ухудшилось из-за российского наступления в Харьковской области. На этом фоне украинские власти попросили США и других союзников помочь в обучении 150 тысяч новобранцев.

Украинские военнослужащие проходили подготовку в Германии, Польше и США, однако переброска солдат туда и обратно требует много времени, а перенос обучения в Украину позволил бы инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях на линии фронта и изменять программу подготовки в режиме реального времени.

Неназванный чиновник США заявил изданию, что обучать украинских военных можно во Львове, недалеко от западной границы страны с Польшей. Другие официальные лица, которых опросило издание, считают, что необходимо отправлять украинских новобранцев на полигоны Германии и Польше.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «не исключает» отправку западных войск в Украину. Позднее в интервью телеканалам TF1 и France 2 он пояснил, что «надо сделать все для того, чтобы Россия никогда не победила, а уже после вести переговоры с президентом Российской Федерации, кем бы он ни был».

Эту позицию Макрона разделяет и Эстония. 13 мая советник по национальной безопасности страны Мадис Ролл заявил, что не исключает возможности отправки войск в Украину для выполнения «тыловых функций». Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также поддержал позицию Макрона.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.