Мощнейший шторм оставил Техас без света 

Почти миллион домов и предприятий оказались обесточены в результате шторма на юго-востоке Техаса. Сильнее всего пострадал город Хьюстон, где погибли по меньшей мере четыре человека, передает Associated Press.

По словам мэра Хьюстона Джона Уитмайра, двое местных жителей погибли в результате падения деревьев, еще один — из-за подъемного крана, который перевернулся во время шторма.

Непогода обрушилась на юго-восток Техаса второй раз за месяц. Сильные ветер выбил окна в высотных зданиях, повалил деревья и оборвал линии электропередач. По данным властей Хьюстона, в некоторых районах города образовались завалы из упавших деревьев и линий электропередач. Чиновники рекомендуют местным жителям держаться подальше от автомобильных трасс, поскольку на дорогах все еще не работают светофоры.

Мэр Хьюстона также добавил, что скорость ветра в некоторых местах достигала 160 километров в час. «Наши службы экстренного реагирования будут работать круглосуточно», — сказал Уитмайр, отметив, что мощные порывы ветра напоминали ураган «Айк», который обрушился на южное побережье США в 2008 году.

Тогда погибли как минимум 113 человек, еще 16 пропали без вести. Во время урагана волны, которые достигали шестиметровой высоты, полностью снесли дамбу в техасском порту Галвестон, а более трех миллионов жителей Техаса остались без электроэнергии. Скорость ветра тогда достигала 180 километров в час.

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