Видеопортал из Дублина в Нью-Йорк временно закрыли за «плохое поведение» ирландцев

8 мая в Дублине и Нью-Йорке открылись интерактивные инсталляции — видеопорталы между двумя городами. Уже спустя неделю власти Дублина выключили его за «плохое поведение» местных жителей. В то время как жители Нью-Йорка танцуют, показывают пантомимы и жонглируют, жители Дублина показывают в камеру ягодицы и изображения горящих башен-близнецов, сообщает The Guardian.

Городской совет Дублина отключил портал 14 мая в 10 часов вечера. Прежде чем его включить, техники должны придумать способ сделать так, чтобы у прохожих не было возможности хулиганить перед камерой и мешать другим желающим пообщаться с Нью-Йорком.

Интерактивная инсталляция между Дублином и Нью-Йорком произвела фурор в соцсетях с момента своего открытия 8 мая. Некоторые прохожие с ирландской стороны начали бросать в портал яйца, демонстрировать ягодицы, показывать свастики и изображения горящих башен-близнецов.

«Не прошло и недели, как дублинцы успели опозорить Ирландию на весь мир. Каждый, кто подходит к порталу, представляет нашу культуру, и нельзя показывать наше пьянство и вести себя оскорбительно. <...> У людей просто отпадет желание подходить [к порталу], если это то, что они будут видеть постоянно», — написала колумнистка Irish Independent Эми Донохье.

Власти Дублина также добавили, что планировали быстро включить портал обратно, но их не устроило техническое решение, предложенное Portals.org. Компания предложила просто «размыть» оскорбительные жесты. Новое техническое решение хотят найти в течение недели и включить портал снова.

Несмотря на это, со стороны жителей Нью-Йорка тоже происходили подобные инциденты: онлифанс-модель показала жителям Дублина свою оголенную грудь.

Инсталляция в Нью-Йорке открылась на Бродвее, а в Дублине — на одной из центральных улиц. Ее разработал литовский художник Бенедиктас Гилис. Она выглядит как портал, в который установлены экран диаметром 2,4 метра, и весит 3,5 тонны.

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